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В эфире ОТР рассказали о производстве мясных продуктов, сыра и алмазов в Псковской области

В эфире телеканала ОТР 15 февраля россиянам рассказали о производстве мясных продуктов, сыра и алмазов в Псковской области.

В первую очередь ведущие рассказали об основном направлении сельского хозяйства Псковской области, мясо-молочном животноводстве. Корреспонденты отправились в великолукский агропромышленный комплекс, являющийся третьей по величине аграрной компанией России.

На данный момент на предприятии работают свыше 15 тысяч жителей региона. Мясокомбинат, который входит в состав холдинга, в прошлом году произвёл и переработал почти 300 тысяч тонн свинины. Сейчас здесь ежедневно производят 800 тон мясной продукции: 400 тонн - готовая продукция, 100 тонн – свиное охлажденное мясо на кости, 300 тонн – крупно-кусковые и мелко-кусковые натуральные охлаждённые и замороженные полуфабрикаты.

При этом, данного объема заказчикам уже не хватает. Через полтора года в Псковской области планируется открыть еще один мясоперерабатывающий  завод.

Генеральный директор великолукского мясокомбината Ольга Кузьмина рассказала, что это уникальный проект, который позволит наладить производство как мелко-кусковых, так и крупно-кусковых полуфабрикатов. Объем данного вида продукции достигнет 250 тысяч тонн в год, это дополнительно около двух тысяч рабочих мест. 

Также журналисты рассказали телезрителям о компании «Кабош», занимающейся производством сыра. На данном предприятии ежедневно производят и отправляют по всей стране около 30 тонн сыра твердых и полутвердых сортов. Рецептуру сыров разрабатывают сами, а за основу берут опыт лучших мировых производителей.

«Есть несколько линеек: это авторская линейка, разработанная иностранными технологами, итальянская коллекция, голландская коллекция сыров и классическая линейка», – рассказала главный технолог группы компания «Кабош» Татьяна Леонченко. Он также отметила, что качество сыра напрямую зависит от качества сырья, а оно у предприятия своё. Ежедневно 20 тысяч коров дают больше 200 тонн качественного молока. 

Каждый вид сыра требует индивидуального подхода: на предприятии «Кабош» у каждого вида сыра есть своя камера хранения со своими условиями хранения. Например, Маасдам зреет при температуре 20 градусов, а итальянским сырам нужно не больше 10, у них самый долгий срок созревания. 

Компания «Кабош» не раз побеждали на конкурсе «Лучший сыр России». Кроме того, в этом году голландская линейка была признана лучшей на международной выставке.

Дальше зрителям рассказали про цех по производству искусственных алмазов, где процессы, которые в природе растягиваются на несколько миллионов лет, здесь длится две недели

«Процесс максимально простой, сдавить – и дать напряжение», – прокомментировал процесс изготовления драгоценных камней начальник сборочного цеха компании «Синтез Технолоджи» Ислам Ныров. Он также рассказал, что производство размещено в особой экономической зоне Моглино из-за стабильной сети электропитания. Если будут небольшие изменения в частоте подачи электричества – это испортит продукцию.

Искусственные алмазы используются в электронной промышленности, лазерной и оптической отраслях, в медицине. Треть продукции здесь же проходят еще и огранку. По словам журналистов, ювелирные компании выстраиваются в очередь за искусственными бриллиантами псковской компании. 

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