В Плюсском районе выгорели веранда и часть квартиры в частном доме

14:33, 16 февраля 2022, ПАИ

16 февраля в 11:11 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома на улице Скворцова в поселке Плюсса, сообщает газета «Плюсский край» со ссылкой на главного государственного инспектора по пожарному надзору и профилактической работе по Плюсскому и Стругокрасненскому районам Владимира Егоркина.

В результате пожара полностью выгорела веранда одной из квартир, повреждена стена со стороны веранды на площади около 12 кв. м, а также кровля над этой квартирой на площади около 6 кв. м. Строение дома спасено. Соседняя квартира не пострадала.

В ликвидации пожара участвовали два отделения ПСЧ-24 на двух автоцистернах.

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По словам инспектора, наиболее вероятная причина возникновения пожара — короткое замыкание электропроводки на веранде квартиры, где и началось возгорание. Проводится проверка. Погибших и пострадавших нет.

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