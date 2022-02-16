О необычной продолжительности туристического сезона в Псковской области рассказали в эфире ОТР

15:29, 16 февраля 2022, ПАИ

О необычной продолжительности туристического сезона в Псковской области рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова в эфире телеканала ОТР.

«У нас регион с достаточно протяжённым туристическим сезоном. Если обычно в регионах он длится с мая по сентябрь, то у нас с мая по ноябрь. Потому что, к примеру, в октябре и ноябре нам «делают погоду» школьные группы, которые посещают Пушкинский заповедник. По сути, в Псковской области можно проводить и уроки истории - в наших крепостях», - отметила Баранова.

К тому же, по её словам, пик туристического потока в Псковской области приходится и на новогодние праздники, когда туристы получают возможность насладиться не только достопримечательностями, но и зимними пейзажами.

«Это вдохновляет и позволяет ещё больше влюбиться в Псковскую область, в её удивительные просторы», - добавила Светлана Баранова.