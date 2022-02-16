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В псковских отелях особая атмосфера гостеприимства – Светлана Баранова

В псковских отелях особая атмосфера гостеприимства, отметила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова в эфире телеканала ОТР 16 февраля.

По её словам, в Пскове недорогие и комфортные гостиницы, есть и предложения для взыскательных путешественников, которые привыкли к комфорту четырёх звёзд. «У нас нет сетевых отелей - это еще одна из удивительных особенностей гостеприимства нашего региона. Действительно, ощущение, что ты оказался в гостях, так как получаешь достойный уровень сервиса, но отношение к тебе - как к гостю, который приехал домой», - пояснила Светлана Баранова.

Она уточнила, что в регионе работают 17 туроператоров, которые могут предложить туры в 2-3-4 дня на любой вкус.

«Кроме того, у нас очень много людей, которые переехали в Псковскую область, потому что когда-то побывали здесь в качестве туристов, влюбились, а сейчас живут и работают в регионе», - рассказала Светлана Баранова.

На вопрос о том, как туристическая отрасль региона пережила пандемию, Светлана Баранова ответила, что среди путешественников стало больше семей, близких компаний и индивидуальных туристов.

«Большую роль в развитии туризма сыграло железнодорожное сообщение Пскова с Санкт-Петербургом. Всего 3,5 часа на «Ласточке», и из европейской столицы вы попадаете в древнерусский город», - отметила Светлана Баранова.

 

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