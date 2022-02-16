Псковские профсоюзы выступили против снижения компенсации бюджетникам за детский отдых

16:41, 16 февраля 2022, ПАИ

Заседание трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Псковской области состоялось сегодня, 16 февраля, под председательством первого вице-губернатора региона Веры Емельяновой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов.

«Одно из основных решений трехсторонней комиссии – усилить и популяризировать прививочную кампанию с целью выработки коллективного иммунитета против коронавирусной инфекции. Работодателям региона рекомендовано проводить экспресс-тестирование работников на выявление коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении пресс-службы облсовпрофа.

В связи с тем, что сейчас в полной мере не оказывается первичная медпомощь, участники комиссии взяли в работу предложение по организации деятельности поликлиник по оформлению санаторно-курортных карт, необходимых для заселения граждан в здравницы.

Стороны также обсудили организацию отдыха и оздоровления детей в летний период. Профсоюзы выступили против снижения компенсации родительской платы за путёвку для бюджетного сектора с 80 % до 60 %.

Как сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, по данным мониторинга, который провели профсоюзы, с 2014 года стоимость путёвки в лагерь выросла на 77%, а заработная плата всего на 42%.

«Этот вопрос будет дополнительно проработан, с целью выработки оптимального решения найден соответствующий источник финансирования», - сказал Игорь Иванов.

Он также отметил, что, обсуждая проблему снижения теневой занятости, участники встречи признали: в организациях и на предприятиях, где есть профсоюз, теневая занятость отсутствует.

«В этой связи главам муниципальных образований поручено, а работодателям Псковской области настоятельно рекомендовано провести работу по созданию профсоюзных организаций. Будем оказывать методическую и практическую помощь», – отметил по итогам встречи председатель Псковского облсовпрофа.

Также участники комиссии обсудили мониторинг повышения оплаты труда отдельных категорий работников за январь – декабрь 2021 года и утвердили план работы комиссии на 2022 год.