«Лада» врезалась в KIA на трассе в Острове
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Фото: Газета «Островские вести»
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Фото: Газета «Островские вести»
-
Фото: Газета «Островские вести»
-
Фото: Газета «Островские вести»
-
Фото: Газета «Островские вести»
-
Фото: Газета «Островские вести»
-
Фото: Газета «Островские вести»
-
Фото: Газета «Островские вести»
16 февраля после 16:00 в Острове на Киевской трассе автомобиль «Лада Гранта» врезался в едущую впереди KIA. Об этом пишет районная газета «Островские вести».
KIA получила незначительные повреждения, на «Ладе» невозможно ехать дальше. На место ДТП прибыли пожарные и сотрудники ДПС.
Медицинская помощь водителям и пассажирам не потребовалась.
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