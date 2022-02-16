«Лада» врезалась в KIA на трассе в Острове

17:18, 16 февраля 2022, ПАИ



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»















16 февраля после 16:00 в Острове на Киевской трассе автомобиль «Лада Гранта» врезался в едущую впереди KIA. Об этом пишет районная газета «Островские вести».

KIA получила незначительные повреждения, на «Ладе» невозможно ехать дальше. На место ДТП прибыли пожарные и сотрудники ДПС.

Медицинская помощь водителям и пассажирам не потребовалась.