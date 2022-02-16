Четыре школы в Псковской области перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ

17:21, 16 февраля 2022, ПАИ

По состоянию на 16 февраля четыре образовательных учреждения в Псковской области переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ, пишет Telegram-канал региона.

Ограничительные мероприятия по ОРВИ и дистанционное обучение детей ввели в следующих образовательных учреждениях: в Пустошкинской сельской общеобразовательной школе; Забельском филиале Пустошкинской сельской школы; Крюковской вечерней (сменной) школе Островского района; Гдовской средней общеобразовательной школе.