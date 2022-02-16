Два ребёнка пострадали на пожаре в Великих Луках

17:55, 16 февраля 2022, ПАИ

16 февраля в 8:40 в городе Великие Луки на проспекте Ленина, 13 в многоквартирном жилом доме произошел пожар в двухкомнатной квартире, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По предварительной информации, пострадали два ребенка в возрасте двух и пяти лет. Двухлетний малыш получил термические ожоги лица, диагностировано отравление продуктами горения. У второго ребенка также зафиксировано отравление продуктами горения. Оба пострадавших доставлены в Великолукскую детскую городскую больницу.

Причина пожара уточняется.