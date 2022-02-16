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В усадьбе Княжьи Горки в Дедовичском районе проведут противоаварийные работы

В усадьбе Княжьи Горки в Дедовичском районе будут проведены первоочередные противоаварийные работы, пишет «АиФ-Псков».

Министерство культуры РФ планирует объявить конкурс на разработку проектно-сметной документации по этому памятнику, рассказал заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области - начальник отдела организации и сопровождения работ по сохранению объектов культурного наследия Алексей Наливко на отчётной конференции комитета 16 февраля. Он отметил, что Министерство уже запросило в комитете все необходимые для проведения конкурса документы.

Усадьба Княжьи (Красные) Горки расположена в семи километрах от посёлка Дедовичи. В XVIII веке это было имение князей Мещерских, которые возвели там господский дом, хозяйственные постройки, начали обустраивать парк.

Потом имение перешло роду Кожиных, при которых в усадьбе произошли некоторые изменения. После смерти полковника Артамона Кожина Княжьи Горки перешли его супруге Вере. В 1821 году она поделила имение между детьми - Григорием, Николаем, Петром и Елизаветой.

Известно, что в пятидесятых годах XIX века хозяином усадьбы был Григорий Кожин, а в 1864 году по завещанию помещика она перешла его племяннице Марии Кожиной в замужестве Новосильцевой. К этому времени в Княжьих Горках кроме дома и парка уже были оранжерея и церковь Пророка Илии, которую построили в 1833 году.

В 80-х годах XIX усадьбой уже владела Мария Строганова.

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