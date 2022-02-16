Реставрацию храма в Мелётово в Псковском районе могут возобновить весной

23:08, 16 февраля 2022, ПАИ

На реставрацию храма в Мелётово в Псковском районе могут выделить дополнительные средства. Работы могут возобновиться уже весной, пишет «Псковская правда».

Работу по привлечению дополнительного финансирования ведёт АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» совместно с Министерством культуры. Об этом на отчётной конференции комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области 16 февраля рассказал его председатель Вадим Нэдик.

Он напомнил, что с подрядчиком, который работал на данном объекте, контракт был расторгнут. Председатель комитета выразил надежду, что весной реставрацию получится возобновить. «Мы этот объект не бросаем», – подчеркнул он.

Церковь Успения Богородицы в Мелётово была построен в 1462 году, в 1465 году её расписали фресками по заказу псковских посадников.

Более двух лет в Мелётово проводятся реставрационные работы, заказчиком которых выступает Министерство культуры РФ. Уже укрепили конструкцию храма, провели противоаварийные работы в притворе и южном приделе, отреставрировали главы, кровлю, привели в порядок фасады. По периметру храма произведены вычинки и инъекции каменной кладки стен, фундаментов и контактной зоны «фундаменты – грунты».

Реставрацию выполняло ООО «Анфилада». Летом прошлого года контракт с этой компанией расторгли в связи с несоблюдением сроков выполнения работ и выявленными недостатками их качества. Все недочёты подрядчик обязан устранить.