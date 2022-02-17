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Общество

Никола Студеный наступил по народному календарю

17 февраля отмечается память преподобного Николая, игумена Студийского, который жил в IX веке. Об этом сообщает calend.ru.

Во время жестоких гонений византийского императора Льва Армянина на христиан преподобный Николай разделил участь преподобного Феодора Студита: их неоднократно заключали в темницы и подвергали пыткам. Однако преподобные все равно распространяли православие среди христиан. За свою исповедническую и подвижническую жизнь Николай получил от Бога дар исцеления, который не иссяк и после его кончины в 868 году.

На Руси этот день называли Волчий сват. Считалось, что в это время в лесах проходят звериные свадьбы. Люди говорили, что «о звериных тропах в лесу знает только Никола Студеный» и только ему было ведомо, «где устраивает свое логово мать-волчица и как пускаются в пляс лисицы».

Студеным Николу прозвали из-за морозов. По этому поводу остались поговорки: «Студеный день — снова шубу надень»; «На Студеного Николу снега навалит гору».

На Николу наблюдали за деревьями. Если длинные еловые ветки сгибались к земле, это предвещало метель. А чернеющий лиственный лес говорил о предстоящей оттепели.

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