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Общество

Псковичи помогли полиции в розыске 92-летнего мужчины

Пропавшего пожилого жителя Псковского района нашли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

16 февраля из дома на улице Венской в деревне Борисовичи ушёл в неизвестном направлении 92-летний мужчина. Его родственники заявили о произошедшем в ОМВД России по Псковскому району. Стражи порядка приняли необходимые меры для розыска.

Вскоре в полицию позвонила женщина и заявила, что в Пскове на скамейке у автобусной остановки на Октябрьском проспекте недалеко от торгового центра сидит пожилой мужчина. По его внешнему виду было понятно, что он чувствует себя нехорошо.

На указанный адрес выехал экипаж отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову в составе старшины полиции Вячеслава Терина и старшего сержанта полиции Дениса Кузьмина. Они выяснили, что неизвестный гражданин – это и есть разыскиваемый житель деревни Борисовичи. Постовые отвезли его в место жительства, где передали родным и близким.

Полиция выразила благодарность всем неравнодушным псковичам, которые оказали содействие органам внутренних дел в розыске пожилого человека.

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