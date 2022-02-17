День российских студенческих отрядов отмечается 17 февраля

07:38, 17 февраля 2022, ПАИ

17 февраля отмечается День российских студенческих отрядов, пишет calend.ru.

Первые отряды советских студентов-добровольцев отправились на освоение целинных земель в Казахстан в 1959 году. Студенческое движение стало в определённом смысле одной из визитных карточек молодёжного движения в Советском Союзе. За период своего существования и развития студенческие отряды внесли большой вклад в достижения экономики СССР, в том числе в части реализации масштабных строительных проектов, связанных с развитием удалённых, труднодоступных территорий.

Бойцы студенческих отрядов принимали участие в освоении целинных земель, строительстве железных дорог (Абакан – Тайшет, БАМ и других), освоении газовых и нефтяных месторождений, строительстве нефте- и газопроводов, подготовке объектов к Олимпиаде-80, ликвидации последствий стихийных бедствий (землетрясений и наводнений), строительстве и ремонт школ, детских садов, оказывали помощь детским домам, проводили сельскохозяйственные работы. Всего за советский период через студотряды прошло около 13 миллионов человек.

В начале 2000-х годов российское студенческое движение активизировалось. В 2003 году вопрос работы студотрядов рассматривался на Правительственной комиссии по делам молодёжи, а также был проведён первый слёт участников российского студенческого движения в Екатеринбурге. 17 февраля 2004 года в Москве состоялся Всероссийский форум студенческих отрядов, на котором было учреждено молодёжное общероссийское общественное движение «Российские студенческие отряды».

Президент России Владимир Путин также в свои юношеские годы был участником одного из студенческих отрядов, о чём он рассказывал бойцам студенческого движения во время официальных встреч с ними.

На сегодняшний день Российские студенческие отряды – это крупнейшая молодёжная организация в России.