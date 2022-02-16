Для пациентов с коронавирусом в России развёрнуто свыше 220 тысяч коек

23:38, 16 февраля 2022, ПАИ

Для пациентов с коронавирусом в России развёрнуто свыше 220 тысяч коек. Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при кабмине по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

По словам Михаила Мишустина, несмотря на небольшое снижение числа новых случаев, инфекция продолжает распространяться и система здравоохранения по-прежнему работает в сложнейших условиях. По поручению президента РФ поддерживается высокая готовность сети медицинских учреждений. «К сожалению, в стационарах на лечении много детей. Это одна из особенностей омикрона», — добавил Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что в больницах должно быть всё необходимое для оказания помощи не только взрослым, но и маленьким пациентам. Премьер попросил глав регионов внимательно это контролировать. Также нужно следить, чтобы были запасы препаратов в стационарном и амбулаторном сегментах.