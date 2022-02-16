44 памятника реставрировали в Псковской области в 2021 году

19:40, 16 февраля 2022, ПАИ

В 2021 году в Псковской области на 44 памятниках истории проводились работы по сохранению, реставрации, ремонту, приспособлению для современного использования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик на отчётной конференции регионального ведомства 16 февраля рассказал, что для более чем 50 объектов велась разработка научно-проектной документации.

Масштабные ремонтно-реставрационные работы проходили на объектах федерального и регионального значений, подчеркнул Вадим Нэдик. Например, только в рамках государственной программы «Развитие культуры» в 2021 году были продолжены ремонтно-реставрационные работы в церкви Косьмы и Дамиана с Примостья, в пороховых погребах Псковского кремля, в ансамбле Порховской крепости, в Бельско-Устьевском храме (в церкви Вознесения). Особое внимание председатель комитета обратил на те памятники архитектуры, где работы успешно завершены. В их числе — Дом Губернатора в Пскове, городская усадьба Н. А. Беклешова (первое здание Псковской губернской гимназии) на улице Георгиевской, а также первоочередные противоаварийные работы на колокольне Псковского кремля.

Отдельное внимание Вадим Нэдик обратил на деятельность АНО «Возрождение объектов культурного наследия». Сейчас в зону ответственности организации входит более 50 объектов, из них 47 — памятники истории и культуры. На некоторых объектах ремонтно-реставрационные работы уже провели. Так, завершился первый этап берегоукрепления Снетогорского монастыря, который включал в себя первоочередные противоаварийные работы по усилению основания скального участка береговой полосы у Южной башни. Отреставрирован памятник на могиле Пушкина в Святогорском монастыре, проведены работы в псковском храме Святого князя Александра Невского. Первоочередные противоаварийные работы завершились и в графском доме усадьбы Строганова, которая расположена в Порховском районе. «Этот объект ждал внимания более 20 лет. Было убрано более 100 тонн мусора и земли, которые находились внутри усадьбы», — отметил Вадим Нэдик.

Кроме того, целый комплекс мероприятий по сохранению и проектированию проводится в ансамбле Псково-Печерского монастыря. Например, выполнено укрепление внутренних склонов пещер, что позволило обеспечить необходимые температуру и влажность. Начались уникальные научно-проектные исследования керамид в монастырских пещерах, ведётся разработка технической документации устройства обеспечивающей инфраструктуры, сетей канализации, водопровода, пожарного водопровода и тепловых сетей как внутри монастыря, так и за его пределами.

В рамках отчётной конференции о своей деятельности также рассказали представители подведомственных комитету учреждений — НПЦ по охране памятников, археологического центра, а также общественного совета при комитете. «Впереди огромное количество вопросов, которые нам ещё предстоит решить. Для этого необходимо развивать межведомственное взаимодействие между всеми сторонами, включёнными в нашу совместную работу», — заключил Вадим Нэдик.