Женщина попала под колёса автомобиля на Рижском проспекте в Пскове

20:25, 16 февраля 2022, ПАИ

16 февраля в Пскове на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колёса автомобиля «Шевроле». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Личность женщины устанавливается. Она получила различные травмы. На месте находится реанимационная служба, пострадавшей оказывают всю необходимую помощь. После реанимационных мероприятий она будет госпитализирована в медучреждение.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Также на месте ДТП работают пожарные подразделения и сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.