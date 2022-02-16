Псковский губернатор заявил о добрососедских отношениях с Латвией и Эстонией

20:45, 16 февраля 2022, ПАИ

«У нас хорошие, добрососедские отношения, несмотря на истерию со стороны Запада в отношении России в последнее время», — заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью телеканалу ОТР.

С Латвией и Эстонией регион уже несколько лет реализует программы приграничного сотрудничества. «На сегодняшний день общий вес составляет 11 млн евро — это для нашего региона достаточно серьёзные средства. Вопросы касаются и обеспечения водоснабжения, экологии, благоустройства. Для нас это хорошая дополнительная возможность для развития региона. Как говорят: «Хороший сосед лучше дальнего родственника». Мы этим принципом стараемся руководствоваться», — подчеркнул Михаил Ведерников.

С Белоруссией Псковскую область связывают давние отношения. «Мы достаточно плотно работаем в различных направлениях. У нас очень активно взаимодействуют вузы, есть целый ряд программ», — рассказал Михаил Ведерников и отметил, что ПсковГУ определён как головной вуз по работе с белорусскими партнёрами. «Нам важно, чтобы и молодёжь в наших соседних государствах правильно относилась к России и понимала, что происходит на самом деле, а не получала исключительно трансформированную информацию из зарубежных СМИ», — добавил губернатор.

Напомним, сегодня на телеканале ОТР проходит день Псковской области.