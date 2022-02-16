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Общество

Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности

В Псковской области филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности, сообщает официальный Telegram-канал компании.

В настоящее время в регионе идут дождь и снег, они сопровождаются сильным ветром и колебаниями температуры в районе нуля градусов. «Это идеальные условия для образования льда на проводах», — пояснили в компании.

110 аварийных бригад и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 99 дизельных генераторов общей мощностью 3,2 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера пятницы.

В компании обратили внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергоустановок и ЛЭП. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220.

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