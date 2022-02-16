Псковским работодателям рекомендовали организовать экспресс-тестирование сотрудников на COVID-19

22:35, 16 февраля 2022, ПАИ

16 февраля в администрации Псковской области состоялось первое в 2022 году заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Совещание прошло под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

На заседании стороны социального партнерства обсудили дополнительные меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Рассматривались рекомендации российской трехсторонней комиссии по переводу максимально возможной численности работников на дистанционный режим работы, даны поручения представителям работодателей и профсоюзной стороне провести работу в трудовых коллективах по увеличению количества вакцинированных работников. Кроме того, рекомендовано организовать регулярное профилактическое экспресс-тестирование работников на коронавирус для своевременного выявления и недопущения ее распространения в трудовых коллективах.

Также комиссия заслушала и. о. председателя комитета по труду и занятости Псковской области Сергея Логачева об итогах мониторинга повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с «майскими» указами президента Российской Федерации за 2021 год. Речь зашла и об организации работы по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в Псковской области, о новом формате предоставления работодателями сведений о вакансиях. В завершении работы комиссия утвердила план работы на 2022 год.