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Общество

Михаил Ведерников принял решения для уверенного прохождения отопительного сезона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял ряд важных решений для уверенного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

В частности, глава региона поручил выделить на содержание незаселённого жилищного фонда, переданного от Минобороны, Гдовскому району 5,1 млн рублей, Островскому – 2,5 млн рублей. Так как в этом жилфонде никто не живёт, а коммунальные услуги (тепло) поставляются, это дополнительные расходы, которые тяжёлым бременем ложатся на муниципальные бюджеты, пояснил Михаил Ведерников. По его словам, выделенные средства помогут частично восполнить затраты районов на содержание жилфонда, что относится к муниципальным полномочиям.

Стругокрасненский район получит 4,3 млн на компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг муниципальными образовательными организациями.

Дополнительно главы муниципальных образований совместно с руководителями муниципальных предприятий ЖКХ до 1 марта 2022 года должны представить программы оздоровления муниципальных предприятий ЖКХ.

Комитету по финансам поручено мониторить доходы муниципалитетов в этом направлении.

Главы Невельского, Великолукского, Гдовского, Куньинского, Новоржевского, Стругокрасненского и Усвятского районов внесли изменения в бюджеты муниципальных образований, которые позволили скорректировать финансовое обеспечение прохождения отопительного сезона, добавил губернатор. За четвёртый квартал 2021 года эти районы получили 6,5 млн рублей для финансирования субсидий на межтарифную разницу. В общей сложности всем муниципальным образованиям перечисления на субсидии на межтарифную разницу составили более 180 млн рублей.

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