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Экономика

Налоговые сборы в России выросли на треть в 2021 году

В 2021 году в России собрали 28,53 трлн рублей налогов и сборов, что на 35,8% больше, чем в 2020 году (21 трлн). Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС, пишет газета «Известия».

В частности, в федеральный бюджет поступило 15,88 трлн рублей, по подсчетам аналитиков. Больше всего сборов обеспечил налог на добычу полезных ископаемых (7,24 трлн — в федеральный бюджет, 98 млрд — в бюджеты регионов), налог на прибыль (4,53 трлн — регионы, 1,55 трлн — федеральная казна), НДС (5,79 трлн в федеральный бюджет), НДФЛ (4,79 трлн — в региональные бюджеты, 90,7 млрд — в федеральный), налог на имущество (1,44 трлн — регионам), НДД (1 трлн в федеральный бюджет), а также региональная часть акцизов (950 млрд).

Почти половина (47,6%) всех поступлений приходится на 5 регионов. Больше всего налогов собирается в Москве (16,8%), Ханты-Мансийском (14,4%) и Ямало-Ненецком автономных округах (6,7%), Санкт-Петербурге (5%) и Московской области (4,8%). Меньше всего — в Ингушетии (0,02%), Еврейской автономной области (0,03%), Тыве (0,03%), Калмыкии (0,04%) и Республике Алтай (0,04%).

По мнению экспертов Минфина, на доходы повлияло восстановление экономики после сложного 2020 года, а также динамика ценовой конъюнктуры на рынках. Нефтегазовые доходы (НДПИ, НДД, экспортные пошлины) увеличились благодаря ценам на нефть — из-за особенностей их ставок, а нефтегазовые стали выше на фоне роста экономики и внутреннего спроса, роста прибыли в целом ряде секторов, заявили в ведомстве.

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