Показатели тестирования на COVID-19 в России превышают рекомендованный уровень

08:17, 17 февраля 2022, ПАИ

Ежедневно в России проводится около 700 тестов на коронавирус на 100 тысяч человек. Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при кабмине по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

По словам премьера, показатель даже выше рекомендованного уровня. Такая диагностика позволяет оперативно выявлять инфекцию и быстрее помогать заболевшим. «Своевременное тестирование по-прежнему остаётся одной из главных профилактических мер. Важно не снижать его объёмы», - подчеркнул Михаил Мишустин.

Он добавил, что глава государства неоднократно говорил о важности наращивания тестирования граждан на наличие вируса.