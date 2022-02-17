17 февраля в некоторых районах Пскова возможно отключение водоснабжения
17 февраля в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в некоторых домах в Пскове. Об этом сообщает МП города Пскова «Горводоканал».
Отключения могут затронуть промышленную зону на улице Новаторов, 3, 6, а также улицу Инженерную, 7в, 5б.
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