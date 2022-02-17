Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Кому в Псковской области предлагают зарплаты до 200 тысяч рублей

Компания HeadHunter Северо-Запад разместила данные о самых высоких зарплатах среди вакансий в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, было проанализировано несколько сотен вакансий, размещенных в регионе с начала февраля.

Программисту 1С готовы заплатить до 150 тысяч рублей на руки. На зарплату от 115 тысяч рублей может рассчитывать удалённый администратор баз данных. Специалисту по выкупу автомобилей с пробегом работодатель готов платить до 150 тысяч рублей (до вычета НДФЛ). Ведущий SEO-специалист может получать свыше 120 тысяч рублей на руки, а РНР-программист до 160 тысяч рублей на руки.

Водителю-экспедитору категории Е предлагают от 140 тысяч рублей, а региональному менеджеру до 200 тысяч рублей на руки.

Инженер по нормированию труда может получать до 3 500 EUR до вычета налогов, врач-эпидемиолог до 150 тысяч рублей на руки, а врач анестезиолог-реаниматолог до 170 тысяч рублей на руки.

Среди других вакансий также руководитель казначейства (до 150 000 рублей до вычета налогов), менеджер по работе с тендерами (до 150 000 рублей на руки), руководитель направления e-commerce (от 150 000 руб. на руки), начальник отдела по информационной безопасности и защите информации (до 170 000 рублей на руки), токарь-универсал (до 140 тысяч рублей на руки).

При этом средняя предлагаемая зарплата в вакансиях компаний Псковской области сейчас находится на уровне 41 700 рублей, что на 20% ниже средней российской зарплаты. Такой заработок устраивает лишь каждого четвёртого соискателя. А каждый третий пскович хочет получать зарплату на 31% выше той, что предлагают на рынке труда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

17 февраля 2022

Экс-чиновник Псковской области Денис Гуляев назначен замруководителя Росалкогольрегулирования
17 февраля 2022

Лишь 3,5% культурного слоя древнего Пскова исследовали археологи к 2021 году
17 февраля 2022

Дождь и мокрый снег ожидается в Псковской области
17 февраля 2022

Дарить мужчинам лес вместо носков призывает псковичей движение ЭКА
17 февраля 2022

Кому в Псковской области предлагают зарплаты до 200 тысяч рублей
17 февраля 2022

День спонтанного проявления доброты празднуют 17 февраля
17 февраля 2022

17 февраля в некоторых районах Пскова возможно отключение водоснабжения

17 февраля 2022

Показатели тестирования на COVID-19 в России превышают рекомендованный уровень


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...