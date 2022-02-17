Кому в Псковской области предлагают зарплаты до 200 тысяч рублей

09:15, 17 февраля 2022, ПАИ

Компания HeadHunter Северо-Запад разместила данные о самых высоких зарплатах среди вакансий в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, было проанализировано несколько сотен вакансий, размещенных в регионе с начала февраля.

Программисту 1С готовы заплатить до 150 тысяч рублей на руки. На зарплату от 115 тысяч рублей может рассчитывать удалённый администратор баз данных. Специалисту по выкупу автомобилей с пробегом работодатель готов платить до 150 тысяч рублей (до вычета НДФЛ). Ведущий SEO-специалист может получать свыше 120 тысяч рублей на руки, а РНР-программист до 160 тысяч рублей на руки.

Водителю-экспедитору категории Е предлагают от 140 тысяч рублей, а региональному менеджеру до 200 тысяч рублей на руки.

Инженер по нормированию труда может получать до 3 500 EUR до вычета налогов, врач-эпидемиолог до 150 тысяч рублей на руки, а врач анестезиолог-реаниматолог до 170 тысяч рублей на руки.

Среди других вакансий также руководитель казначейства (до 150 000 рублей до вычета налогов), менеджер по работе с тендерами (до 150 000 рублей на руки), руководитель направления e-commerce (от 150 000 руб. на руки), начальник отдела по информационной безопасности и защите информации (до 170 000 рублей на руки), токарь-универсал (до 140 тысяч рублей на руки).

При этом средняя предлагаемая зарплата в вакансиях компаний Псковской области сейчас находится на уровне 41 700 рублей, что на 20% ниже средней российской зарплаты. Такой заработок устраивает лишь каждого четвёртого соискателя. А каждый третий пскович хочет получать зарплату на 31% выше той, что предлагают на рынке труда.