Дарить мужчинам лес вместо носков призывает псковичей движение ЭКА

09:31, 17 февраля 2022, ПАИ

Накануне Дня защитника Отечества проект «Посади лес» движения ЭКА запускает акцию «Деревья вместо носков». Организаторы предлагают дарить мужчинам сертификаты на деревья, которые волонтёры высадят весной, сообщили Псковскому агентству информации в движении.

Для участия в акции необходимо на сайте PosadiLes.ru внести пожертвование на посадку любого количества деревьев и оформить подарочный сертификат. Повысить приживаемость саженцев позволит дополнительная поддержка агроуходов за ними.

Сертификаты к 23 Февраля оформлены в специальном праздничном дизайне – их можно подарить в качестве открытки. Для этого достаточно добавить именное поздравление в шаблон на сайте и подарить любимому защитнику сертификат в распечатанном или более экологичном – электронном – виде.

Молодые деревья высадят весной волонтеры движения ЭКА на лесных территориях, пострадавших от пожаров, вредителей и других бедствий, а лесники и опытные добровольцы будут проводить последующий агроуход за саженцами. После весенних посадок все обладатели сертификатов получат фотографию и GPS-координаты саженцев.