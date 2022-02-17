Участок Рижского проспекта в Пскове закроют для проезда 19 февраля

09:32, 17 февраля 2022, ПАИ

19 февраля с 10:00 до 16:00 для проведения работ по демонтажу рекламных конструкций будет временно закрыт для движения автотранспорта участок Рижского проспекта от улицы Печорской до улицы Рокоссовского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Объезд будет осуществляться по улицам Печорской, Коммунальной, Рокоссовского и Гаражному проезду.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении необходимо обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.