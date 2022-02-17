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Общество

Дождь и мокрый снег ожидается в Псковской области

17 февраля в Псковской области ожидаются днем осадки в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом. Ночью небольшие осадки, в отдельных районах умеренные в виде дождя и мокрого снега, утром (18 февраля) переходящие в снег, сообщает Псковский гидрометцентр. 

На дорогах местами гололедица. Ветер днем южных направлений умеренный, в отдельных районах порывистый, ночью западных направлений умеренный. Температура днем 0...+5, ночью -2...+1.

В Пскове днем осадки, преимущественно дождь. Ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, утром переходящие в снег. Температура днем +3...+5, ночью -1...+1.

В Великих Луках днем осадки в виде дождя с мокрым снегом.  Ночью небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, утром переходящие в снег. Температура днем 1...+3, ночью 0...+1.

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