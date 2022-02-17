Нетрезвого водителя задержала полиция в Великих Луках 16 февраля

09:41, 17 февраля 2022, ПАИ

16 февраля около 12:00 в Великих Луках полицейские задержали нетрезвого водителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

52-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем ВАЗ-2106. Его задержали у дома на улице Вокзальной.

Обстоятельства произошедшего выясняются.