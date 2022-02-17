Нетрезвого водителя задержала полиция в Великих Луках 16 февраля
16 февраля около 12:00 в Великих Луках полицейские задержали нетрезвого водителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
52-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем ВАЗ-2106. Его задержали у дома на улице Вокзальной.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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