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Общество

100 часов обязательных работ отработал острович за неуплату алиментов

100 часов обязательных работ отработал острович за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Установлено, что отец не принимал участия в воспитании сына и уклонялся от уплаты алиментов, в результате чего образовалась задолженность.

Должник был привлечён к административной ответственности за задержку выплат по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и получил административное наказание в виде 100 часов обязательных работ. В настоящее время гражданин уже отработал все часы своего наказания.

Если после отработки административного наказания должник будет продолжать уклоняться от уплаты алиментов, ему может грозить уголовная ответственность.

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