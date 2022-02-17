100 часов обязательных работ отработал острович за неуплату алиментов
100 часов обязательных работ отработал острович за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Установлено, что отец не принимал участия в воспитании сына и уклонялся от уплаты алиментов, в результате чего образовалась задолженность.
Должник был привлечён к административной ответственности за задержку выплат по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и получил административное наказание в виде 100 часов обязательных работ. В настоящее время гражданин уже отработал все часы своего наказания.
Если после отработки административного наказания должник будет продолжать уклоняться от уплаты алиментов, ему может грозить уголовная ответственность.
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