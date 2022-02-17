Псковичи могут стать участниками тура по новостройкам по программе трейд-ин

10:05, 17 февраля 2022, ПАИ

19 февраля псковичи могут стать участниками тура по новостройкам по программе трейд-ин и ознакомиться с предложениями рынка недвижимости.

Участники тура посетят стройплощадки, зададут вопросы представителям застройщика, увидят планировки предлагаемых квартир. Также псковичам расскажут о подробностях программы «Меняем старое на новое». Речь идёт о покупке квартиры в трейд-ин*, которая представляет собой обмен старого жилья на новое с доплатой.

Подобная система облегчает продажу, так как нет необходимости делать объявления на сайтах, искать покупателей. Нужно лишь поменять вторичную недвижимость на квартиру в новостройке. Это удобно и быстро.

В тур приглашаются и те, кто пока не имеет своего жилья. Представители банков расскажут об условиях оформления ипотеки.

19 февраля планируется посетить сразу пять жилых комплексов: ЖК «Образцовый» (улица Крестки); Smart квартал (улица Инженерная и улица Юности); ЖК «Перспектива» (улица Завеличенская); ЖК «Заречье PARK» (улица А. Алехина); ЖК «Сиреневый парк» (улица Гдовская).

Желающим отправиться в тур необходимо записаться по телефону 8 (8112) 702-242. Отъезд в субботу, 19 февраля, в 11:00 от улицы Ленина, 6а.

*Трейд-ин – это система покупки, при которой покупатель отдаёт продавцу старый товар в зачет стоимости нового.