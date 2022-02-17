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Псковичам рассказали, как справиться с расстройством кишечника при коронавирусе

Фото Pixabay

Псковский врач, инфекционист и гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Аверьянова рассказала, чем опасно самолечение при диарее и каким должен быть рацион при болезни, пишет «Комсомольская правда – Псков».

Врач отметила, что в первую очередь не нужно заниматься самолечением. Выбор лекарств без консультации врача может навредить организму. Также следует пересмотреть рацион питания и увеличить количество потребляемой жидкости. Это может быть прохладная кипяченая или минеральная вода без газа. Можно также пить зелёный, не крепкий чай. В сутки необходимо выпивать 1,5 литра воды, а если нет противопоказаний, то можно и больше.

Из питания следует исключить простые углеводы, в которых размножаются вирусы и бактерии.

 «Следует отказаться от сладкого и сдобы, чтобы не вызывать дополнительные изменения микрофлоры, которые и без того происходят в это время в организме пациента, чтобы не было субстрата, на котором размножаются патогенные бактерии, живущие в кишечнике», - рассказала псковский гастроэнтеролог.

В рацион следует включить рис в виде вязких каш или рисовых отваров желательно без добавления сахара. Также можно употреблять варёные или тушёные овощи. Свежие фрукты и овощи – под запретом, поскольку могут раздражать слизистую. При расстройстве кишечника также разрешена варёная курица.

Врач допустила, что пациентам с расстройством кишечника можно принимать пробиотики с полезными бифидо- и лактобактериями.

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