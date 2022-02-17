Лишь 3,5% культурного слоя древнего Пскова исследовали археологи к 2021 году

10:20, 17 февраля 2022, ПАИ

Лишь 3,5% культурного слоя древнего Пскова исследовали археологи к 2021 году, сообщается в Instagram Псковской областной археологической экспедиции.

Речь идёт о более чем 16 гектарах территории средневекового города на более чем 500 раскопах. Число индивидуальных находок превышает 360 тысяч единиц хранения.

В этом году отмечается 50-летие охранных раскопок в Пскове. «Сегодня, когда проведение спасательных археологических работ является требованием закона, трудно представить, в каких условиях оказались исследователи, стоявшие у истоков охранной археологии, - отмечают авторы Instagram. - В Пскове сложилась уникальная ситуация. В советскую эпоху научные археологические раскопки на территории города проводились только в Кремле и Довмонтовом городе. Сегодня подобных научных проектов в городе нет, все исследования носят охранный характер».

Охранные раскопки подарили учёным ряд интересных находок и открыли целые комплексы и участки средневекового Пскова, которые навсегда могли быть разрушены ковшом экскаватора: раннегородской некрополь древнего Пскова (ул. Ленина, сквер ПсковГУ); камерные погребения Старовознесенского некрополя (ул. Некрасова, комплекс «Двор Подзноева»); Новый торг Пскова (квартал улиц Некрасова, Карла Маркса, Пушкина, Ленина); Ильинский женский монастырь (ул. Горького, 2а-в, 4а-в); берестяные грамоты (Псков один из двенадцати городов, который может похвастаться такими находками).



«Этот список можно продолжать бесконечно. Охранные раскопки в Пскове - один из основных источников для изучения материальной культуры средневекового города. Вспомните об этом, когда объезжаете город из-за перекрытых дорог в местах, где работают археологи. Этот факт давно стоит принять во внимание», - обращаются к горожанам специалисты.