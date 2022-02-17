Экс-чиновник Псковской области Денис Гуляев назначен замруководителя Росалкогольрегулирования

10:23, 17 февраля 2022, ПАИ

Заместителем руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) назначен Денис Гуляев. Соответствующее постановление подписал 14 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на портале правовой информации.

Как пишет газета «Псковская правда», ранее Денис Гуляев занимал пост начальника административного управления Росалкогольрегулирования. Кроме того, он являлся руководителем аппарата комитета Госдумы РФ по экономической политике и предпринимательству, руководителем аппарата администрации Псковской области, советником губернатора Псковской области, заместителем руководителя федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией по взаимодействию с регионами и администрацией президента РФ.