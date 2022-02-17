Два приятеля из Новосокольнического района угнали автомобиль друга

10:45, 17 февраля 2022, ПАИ

Два приятеля из Новосокольнического района угнали автомобиль друга, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

13 февраля около 22:00 из гаража у дома в деревне Марьино Новосокольнического района был угнан автомобиль ВАЗ-2114. О произошедшем в полицию заявил владелец.

Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и вскоре установили угонщиков. Ими оказались двое знакомых потерпевшего. По версии следствия, безработные жители Новосокольников 29 и 25 лет побывали в гостях у владельца ВАЗа и затем без его ведома воспользовались машиной, стоявшей в гараже. Гараж был открыт, ключи от автомобиля находились в замке. Приятели решили съездить в Новосокольники, но по дороге не справились с управлением, съехали в сугроб, бросили машину и сбежали.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.