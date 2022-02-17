Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Два приятеля из Новосокольнического района угнали автомобиль друга

Два приятеля из Новосокольнического района угнали автомобиль друга, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

13 февраля около 22:00 из гаража у дома в деревне Марьино Новосокольнического района был угнан автомобиль ВАЗ-2114. О произошедшем в полицию заявил владелец.

Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и вскоре установили угонщиков. Ими оказались двое знакомых потерпевшего. По версии следствия, безработные жители Новосокольников 29 и 25 лет побывали в гостях у владельца ВАЗа и затем без его ведома воспользовались машиной, стоявшей в гараже. Гараж был открыт, ключи от автомобиля находились в замке. Приятели решили съездить в Новосокольники, но по дороге не справились с управлением, съехали в сугроб, бросили машину и сбежали.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

17 февраля 2022

Из-за сильного ветра автомобиль «Фиат» угодил в кювет в Островском районе
17 февраля 2022

Три пожара произошло 16 февраля в Псковской области из-за замыкания электропроводки
16 февраля 2022

Женщина попала под колёса автомобиля на Рижском проспекте в Пскове
16 февраля 2022

Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись на Советской в Пскове
16 февраля 2022

9 лет проведёт в тюрьме виновник ДТП с тремя погибшими в Куньинском районе

16 февраля 2022

В Псковской области возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на реке Большая Толба
16 февраля 2022

Два ребёнка пострадали на пожаре в Великих Луках
16 февраля 2022

«Лада» врезалась в KIA на трассе в Острове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...