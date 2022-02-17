Доппомощь районам в прохождении отопительного сезона оказали власти Псковской области

10:46, 17 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области приняты дополнительные меры для прохождения отопительного сезона 2021–2022 годов, заявил губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Дополнительное финансирование по поручению главы региона выделено Гдовскому (5,1 млн рублей) и Островскому (2,5 млн рублей) районам для содержания незаселенного жилищного фонда, переданного от Министерства обороны РФ.

«Так как в этом жилфонде никто не живет, а тепло поставляется, это дополнительные расходы. Они тяжелым бременем ложатся на муниципальные бюджеты. Выделенные средства помогут частично восполнить затраты районов», - отметил Михаил Ведерников.

Стругокрасненский район получит 4,3 млн на компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг муниципальными образовательными организациями.

«Дополнительно главы муниципальных образований совместно с руководителями муниципальных предприятий ЖКХ до 1 марта 2022 года должны представить программы оздоровления муниципальных предприятий ЖКХ», — подчеркнул губернатор. Поручение проводить мониторинг муниципалитетов по этому направлению дано региональному комитету по финансам.

Главы Невельского, Великолукского, Гдовского, Куньинского, Новоржевского, Стругокрасненского и Усвятского районов внесли изменения в бюджеты муниципальных образований, которые позволили скорректировать финансовое обеспечение прохождения отопительного сезона.

«За четвертый квартал 2021 года эти районы получили 6,5 млн рублей на финансирование субсидий на межтарифную разницу. В общей сложности всем муниципальным образованиям перечисления на субсидии по межтарифной разнице составили более 180 млн рублей», - подытожил Михаил Ведерников.