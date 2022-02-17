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Псковский арбитражный суд принял к судебному производству иск администрации города к «Северной орхидее»

Арбитражный суд Псковской области принял к судебному производству иск администрации Пскова к ООО «Северная орхидея» по поводу гостевого дома «У Покровки». Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда региона.

Речь идет об освобождении от имущества ООО территории, которая незаконно им была занята и огорожена забором. Напомним, что занятая территория является частью участка, который был передан в аренду Псковской епархии под социальный проект дом причта.

Арбитражный суд предложил администрации города представить дополнительные определенные признаки имущества, подлежащего демонтажу (высота, цвет, материал, из которого изготовлен и проч.), а ответчику - письменный отзыв на исковое заявление с нормативным и документальным обоснованием позиции по спору.

Кроме того, суд предложил сторонам урегулировать спор во внесудебном порядке. Предварительное заседание Арбитражного суда по этому делу назначено на 15 марта 2022 года.

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