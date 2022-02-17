Трапезная появится в звоннице Псково-Печерского монастыря после реставрации
Небольшая трапезная появится в звоннице Псково-Печерского монастыря 1540 года после реставрации, сообщается в Instagram АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Эскизный проект реставрации объекта обсудили на заседании рабочей группы научно-методического и экспертного совета в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.
Проектом предполагается приспособление объекта культурного наследия федерального значения к современному использованию в части устройства инженерных сетей отопления, водоснабжения и канализации. Также планируется устроить помещение небольшой трапезной и сохранить келью в поздней пристройке.
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