Угрожавший убить жену житель Новосокольнического района получил 9 месяцев условно

11:04, 17 февраля 2022, ПАИ

Угрожавший убить жену житель Новосокольнического района получил 9 месяцев условно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

25 декабря 2021 года нетрезвый мужчина поссорился с супругой, нашел в квартире деревянный брусок, демонстрируя который, крикнул женщине, что убьет ее. В подтверждение угрозы он дважды ударил жену по голове.

Учитывая обстоятельства происходящего, женщина восприняла угрозу всерьёз.

Подсудимый виновным себя в совершении преступления признал полностью, дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Потерпевшая просила проявить снисхождение к подсудимому и не наказывать его строго.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.