Карьерный форум, воркшопы, благотворительность: в Псковской области отмечают День студенческих отрядов

11:09, 17 февраля 2022, ПАИ

Спортивные, творческие, образовательные и благотворительные мероприятия пройдут в Псковской области в честь Дня студенческих отрядов России, который отмечается 17 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«По традиции День РСО в Псковской области отмечают в течение недели спортивными и творческими мероприятиями. А в этом году решили запустить еще и образовательные мероприятия, а также благотворительные акции, потому что студенческие отряды — это не только работа, но и много добрых дел одной большой команды, поддерживаемой на региональном уровне», — отметили в управлении общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.

При поддержке управления общественных проектов и молодежной политики 17 февраля стартует онлайн «Карьерный форум «ТрудКрут», а также будет проведен очный турнир по волейболу среди студенческих отрядов и праздничный концерт.

С 18 февраля по 21 февраля запланированы воркшопы, встреча командиров с ректором ПсковГУ Натальей Ильиной, а также с лидерами проектов Центра молодежи и общественных инициатив. С 23 по 28 февраля — благотворительные акции в приюте для бездомных животных «Шанс», на станции переливания крови и Детском фонде.

На сегодняшний день в Псковской области насчитывается 10 студенческих отрядов, в их числе строительный, педагогический, медиа, медицинский и другие. Этим летом студенческие педагогические отряды работали в Крыму (МДЦ «Артек»), в Краснодарском крае, Московской и Псковской областях. Сервисные отряды практиковались в отелях Крыма и нашего региона. Медицинские отряды выезжали в Карелию и Ленинградскую область. Отряд археологов участвовал в раскопках в Пскове, а отряд проводников работал в ФПК, сопровождал пассажиров на рейсах в Москву через Великие Луки.

Псковское региональное отделение Российских студенческих отрядов принимало активное участие в организации и проведении молодежного лагеря «Самолва» совместно с волонтерами культуры. В целом лагерь «Самолва» — это трудовой проект. В нем принимали участие члены студенческих строительных отрядов и волонтеры культуры. В течение лета они благоустраивали деревни Самолва и Кобылье Городище, помогали местным жителям, а также вели работы на территории мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной».

В этом году также большие планы по сотрудничеству региона, управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» с Псковским региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».