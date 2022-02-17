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Как беременной жене военнослужащего по призыву получить единовременное пособие

Претендовать на единовременные выплаты в 2022 году могут жены военнослужащих по призыву, ожидающие ребенка. Подавать документы можно на сроке беременности свыше 180 дней (после 26 акушерских недель), уточнили в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области.

Для назначения единовременного пособия жене военнослужащего необходимо предоставить документ из воинской части о прохождении мужем военной службы по призыву с указанием срока службы. Если на дату обращения период службы окончен, то справка о периоде службы предоставляется военным комиссариатом.

Другие сведения, которые необходимы для назначения пособия, будут получены территориальным органом Пенсионного фонда путем межведомственного электронного взаимодействия:

1. Сведения о заключении брака (женщина должна состоять с мужчиной в официальном браке - зарегистрирована в органах ЗАГС).

2. Сведения о сроке беременности (женщина должна состоять на учете в женской консультации, где подтверждается ее беременность).

На момент обращения за пособием должны соблюдаться два условия. Первое – муж женщины уже должен быть призван в армию. Второе – срок беременности достиг 180 дней, или 26 недель.

Если срок службы по призыву начался в 2021 году, но срок беременности в 26 недель был достигнут в 2022-м, заявление подаётся в текущем году. Обращение за выплатой пособия не должно быть позднее шести месяцев со дня окончания военной службы по призыву.

Пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву, – единовременное, сумма выплат в 2022 году – 29 908,46 рубля.

Для получения выплаты необходимо обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на выплату, в клиентскую службу территориального органа Пенсионного фонда по месту жительства по предварительной записи.

Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в Пенсионный фонд необходимых сведений организаций и документов заявителя.

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