Онкологические заболевания лидируют по уровню смертности в России – Голикова

11:20, 17 февраля 2022, ПАИ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала онкологические заболевания лидерами по смертности в России и в мире, пишет РИА Новости.

Голикова поприветствовала участников Всероссийского XII Форума Межрегионального общественного движения «Движение против рака».

«К сожалению, злокачественные заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности как в нашей стране, так и во всем мире, и противостоять этому страшному недугу можно лишь, объединив усилия», - заявила Голикова.



По ее словам, правительство оказывает всестороннюю поддержку и помощь в вопросах профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Она напомнила, что с конца 2018 года в России реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» с беспрецедентным финансированием.

Перед онкологической службой поставлены очень серьезные задачи, в числе которых снижение показателя смертности, подчеркнула Голикова. По ее словам, достичь этих результатов возможно только путем повышения доступности и качества оказываемой онкологической помощи.