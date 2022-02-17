Онкологические заболевания лидируют по уровню смертности в России – Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала онкологические заболевания лидерами по смертности в России и в мире, пишет РИА Новости.
Голикова поприветствовала участников Всероссийского XII Форума Межрегионального общественного движения «Движение против рака».
«К сожалению, злокачественные заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности как в нашей стране, так и во всем мире, и противостоять этому страшному недугу можно лишь, объединив усилия», - заявила Голикова.
По ее словам, правительство оказывает всестороннюю поддержку и помощь в вопросах профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Она напомнила, что с конца 2018 года в России реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» с беспрецедентным финансированием.
Перед онкологической службой поставлены очень серьезные задачи, в числе которых снижение показателя смертности, подчеркнула Голикова. По ее словам, достичь этих результатов возможно только путем повышения доступности и качества оказываемой онкологической помощи.
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