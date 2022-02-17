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Общество

За пять лет набор для борща подорожал вдвое

Фото ruposters.ru

Продукты для борща подорожали вдвое с января 2017 года по январь 2022 года, следует из данных Росстата.

Капуста за пять лет подорожала с 18,46 рубля до 59,96 рубля, морковь - с 26,98 рубля до 48,37 рубля, репчатый лук - с 22,43 рубля до 31,4 рубля, свекла - с 22,52 рубля до 45,22 рубля, картофель - с 20,8 рубля до 48,24 рубля.

В январе Минсельхоз сообщал, пишет ТАСС, что посевные площади в РФ в 2022 году будут увеличены. По прогнозу ведомства, овощи открытого грунта в 2022 году будут посеяны на 196,6 тыс. га (+7,9%), а картофель посажен на 298,7 тыс. га (+6,7%).

Как пояснили в Минсельхозе, наращивание производства овощей «борщевого набора» является одной из ключевых задач обеспечения продовольственной безопасности страны. В среднем за последние 5 лет урожай овощей открытого грунта в нашей стране стабильно превышает 5 млн тонн, ежегодно обновляется рекорд по производству в зимних теплицах. Несмотря на сложные погодные условия, в прошлом году в организованном секторе накопано порядка 6,7 млн тонн картофеля и около 6,8 млн тонн овощей. При этом потенциал развития этих подотраслей, по оценке ведомства, существенно выше.

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