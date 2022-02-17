Более 180 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

11:24, 17 февраля 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 180 622 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

17 февраля в стране зафиксировано 790 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело 185 082 человека.

Всего по состоянию на 17 февраля в России выявлено 14 840 502 случая заболевания коронавирусом, 11 828 475 человек выздоровели, 343 173 – умерло.