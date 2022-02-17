Более 180 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявлено 180 622 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
17 февраля в стране зафиксировано 790 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело 185 082 человека.
Всего по состоянию на 17 февраля в России выявлено 14 840 502 случая заболевания коронавирусом, 11 828 475 человек выздоровели, 343 173 – умерло.
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