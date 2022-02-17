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Происшествия

В Пскове пенсионерка перевела мошеннику более 200 тысяч рублей

В Пскове пенсионерка лишилась сбережений после общения с незнакомцем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

66-летней пенсионерке позвонил неизвестный гражданин, который представился следователем из правоохранительных органов. Он заявил, что псковичке якобы во избежание несанкционированного оформления на неё кредита необходимо перевести все денежные средства на «безопасные счета».

Доверившись незнакомцу, она сняла все свои сбережения и перевела более 200 тысяч рублей на указанные счета. Потерпевшая обратилась в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются сейчас в рамках возбужденного уголовного дела.

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