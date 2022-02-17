Март в Псковской области будет немного теплее нормы

11:37, 17 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области март будет немного теплее нормы, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Об этом пишет «Российская газета».

Немного теплее нормы погода ожидается в Центральном Черноземье и на юге Поволжья, в регионах Нижней Волги, на части Северо-Западного федерального округа - в Ленинградской, Псковской областях, а также в Мурманской области и в Карелии. По ночам там обычно минус 2-7, днем от минус 2 до плюс 3 градусов. Но в нынешнем марте, возможно, будет теплее, уточнила Паршина.

В Москве и центральных регионах март будет соответствовать климатической норме. А это значит, что возможны морозные ночи с температурой минус 5-10 градусов. А днем в среднем не выше плюс 2-3 градусов. Ведь традиционно март в средней полосе страны больше напоминает зимний месяц. Лишь в самом конце марта температура начинает переходить в сторону положительных значений. Это означает, что и ночи становятся теплыми - без заморозков.