В Псковской области составляется реестр социальных предпринимателей региона
Центр инноваций социальной сферы Псковской области ведет прием документов от представителей субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) для включения в реестр социальных предпринимателей региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.
Работа ведется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Главная цель — выявление субъектов МСП с социальной направленностью для предоставления услуг и мер поддержки.
Отнесение к социальному предпринимательству осуществляется по 4 категориям (по выбору субъекта предпринимательства). Первая категория — субъект предпринимательства, обеспечивающий занятость лиц, отнесенных к категориям социально уязвимых. Вторая — субъект предпринимательства, осуществляющий реализацию товаров (работ, услуг), произведенных гражданами, отнесенными к категориям социально уязвимых.
К третьей категории относятся субъекты предпринимательства, осуществляющие производство товаров (работ, услуг), предназначенных для лиц, отнесенных к категориям социально уязвимых. Четвертая категория — субъект предпринимательства осуществляет деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества. Перечень и формы документов доступны в
По всем возникающим вопросам подачи документов необходимо обращаться в Центр инноваций социальной сферы Псковской области: Седунова Светлана Юрьевна, тел.
Субъекты предпринимательства, включенные в реестр социальных предпринимателей, могут претендовать на меры государственной поддержки, в том числе гранты на развитие социальных проектов.
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