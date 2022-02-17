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Общество

В Псковской области составляется реестр социальных предпринимателей региона

Центр инноваций социальной сферы Псковской области ведет прием документов от представителей субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) для включения в реестр социальных предпринимателей региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Работа ведется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Главная цель — выявление субъектов МСП с социальной направленностью для предоставления услуг и мер поддержки.

Отнесение к социальному предпринимательству осуществляется по 4 категориям (по выбору субъекта предпринимательства). Первая категория — субъект предпринимательства, обеспечивающий занятость лиц, отнесенных к категориям социально уязвимых. Вторая — субъект предпринимательства, осуществляющий реализацию товаров (работ, услуг), произведенных гражданами, отнесенными к категориям социально уязвимых.

К третьей категории относятся субъекты предпринимательства, осуществляющие производство товаров (работ, услуг), предназначенных для лиц, отнесенных к категориям социально уязвимых. Четвертая категория — субъект предпринимательства осуществляет деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества. Перечень и формы документов доступны в онлайн-формате.

По всем возникающим вопросам подачи документов необходимо обращаться в Центр инноваций социальной сферы Псковской области: Седунова Светлана Юрьевна, тел. 8 (911) 361-02-82, Крылаева Елена Анатольевна, тел. 8 (953) 246-88-20 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00).

Субъекты предпринимательства, включенные в реестр социальных предпринимателей, могут претендовать на меры государственной поддержки, в том числе гранты на развитие социальных проектов.

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