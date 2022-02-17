Владельцы «Пушкинской карты» смогут посетить псковский планетарий

12:12, 17 февраля 2022, ПАИ

В Пскове пополнился список участников программы «Пушкинская карта». Теперь по ней можно посетить и псковский планетарий, сообщили в пресс-службе администрации города.

Специально для старшеклассников коллектив учреждения подготовил лекцию «Малые тела Солнечной системы». Ребята смогут узнать интересную информацию об астероидах, кометах, метеорах и метеоритах.

Всего в Псковской области в программе участвует 12 учреждений культуры, семь из них находятся в Пскове. Таким образом, молодёжь в рамках программы «Пушкинская карта» может посетить мероприятия:

- Псково-Изборского объединенного музея-заповедника (улица Некрасова, 7)

- Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина (улица Пушкина, 13)

- Псковской областной филармонии (улица Некрасова, 11)

- Псковского театра кукол (улица Конная, 3)

- Городского культурного центра (площадь Победы, 1)

- Дома офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5)

- Псковского планетария (улица Советская, 64а).

Напомним, что «Пушкинскую карту» могут получить граждане России от 14 до 22 лет. По карте можно купить билеты в театры, музеи, на выставки, концерты и в кино. В 2022 году номинал карты составляет 5000 рублей.