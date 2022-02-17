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Общество

В Псковской области инвалиды могут получить средства реабилитации с помощью электронного сертификата

В Псковской области инвалиды могут получить средства реабилитации с помощью электронного сертификата, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Фонда социального страхования.

У льготной категории граждан Псковской области, в том числе у лиц, пострадавших на производстве, появился еще один способ получить государственную поддержку на средства реабилитации. Федеральный закон «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата» был подписан президентом России Владимиром Путиным еще в декабре 2020 года. В 2021 году Минтруд совместно с Минцифры, Федеральным казначейством, Национальной системой платежных карт и ФСС запустил систему электронных сертификатов по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР).  

Для лица с инвалидностью электронный сертификат работает как банковская карта, но деньги не перечисляются напрямую, они лишь резервируются за получателем на карте платежной системы «МИР» и при оплате сразу же поступают продавцу. Свои средства гражданин потратит только в том случае, если стоимость купленного им ТСР превысит стоимость сертификата. В случае если стоимость покупки ниже предельной стоимости средства реабилитации, установленной в электронном сертификате, оплата осуществляется по их фактической стоимости. Разница получателю не возмещается.

Со списком товаров и услуг, которые можно оплатить сертификатом, граждане могут познакомиться в электронном каталоге технических средств реабилитации. Каталог находится в активной разработке и максимально будет расширен к 2023 году.  Сейчас перечень позволяет выбрать только серийные ТСР.

До этого услуга обеспечения лиц с инвалидностью средствами реабилитации оказывалась через госзакупки и посредством компенсации расходов за самостоятельно купленное гражданином изделие.

«Новый способ в сравнении с уже действующими имеет ряд преимуществ, - отмечает  начальник отдела социальных программ Псковского регионального отделения ФСС Маргарита Куцак. - Так, на оформление электронного сертификата региональное отделение ФСС затратит всего 5 дней с момента подачи заявления гражданином.  Инвалидам не придется ждать заключения государственных контрактов Фондом с поставщиками. Бывают случаи, когда закупки на средства реабилитации объявляются по нескольку раз из-за отсутствия заявок от участников аукциона. В случае компенсации за самостоятельно приобретенное изделие гражданин вынужден тратить на покупку собственные средства, а затем ждать когда ФСС компенсирует затраты».

Электронный сертификат – не замена уже действующим способам обеспечения средствами реабилитации, а дополнение к ним. Выбор остается за гражданином. После внедрения электронного сертификата гражданин по-прежнему может выбрать самый удобный для себя способ: получить готовые изделия через ФСС, воспользоваться компенсацией за приобретенный товар или оформить электронный сертификат и оплатить им напрямую. 

С пошаговой инструкцией, как оформить электронный сертификат ТСР,  каталогом технических средств реабилитации, а также торговыми площадками, позволяющими приобрести ТСР с помощью сертификата, можно познакомиться на сайте Псковского регионального отделения ФСС.

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