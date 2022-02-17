Семейную ипотеку в России могут продлить после 2022 года

12:16, 17 февраля 2022, ПАИ

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Министерство строительства Российской Федерации рассматривает возможность продления программы семейной ипотеки по ставке не более 6%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ Юрия Гордеева.

«В рамках семейной ипотеки происходит субсидирование ипотечной ставки до 6%, которая предоставляется семьям, у которых родился первый [ребенок] и последующие дети с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года», – уточнил замминистра.

Он отметил, что данная программа востребована, в связи с чем будет рассматриваться возможность ее продления в дальнейшем.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина в начале 2018 года. Благодаря данной программе у молодых семей есть возможность взять ипотеку на квартиру в новостройке, строительство частного дома, приобретение участка и рефинансировать ранее взятую ипотеку на жилье, купленное на первичном рынке.