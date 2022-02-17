В Пскове завершается замена участка канализационной магистрали на улице Льва Толстого
16 февраля специалисты цеха сетей водоотведения приступили к работе по замене участка канализационной магистрали диаметром 150 мм между домами №14 и №16 на улице Льва Толстого, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Работы продолжаются сегодня и осложнены большой глубиной залегания этого трубопровода, на месте работает специальная техника.
Сегодня монтаж новой пластиковой трубы будет полностью завершён, после чего будут устранены последствия вскрытия грунта и восстановлено благоустройство участка.
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